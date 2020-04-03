Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в августе или сентябре

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о продлении паузы в РПЛ и обозначил предварительные сроки начала нового сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".

- Сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная. Предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября, - отметил Александр Дюков.