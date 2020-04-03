Декларацию РФ о снятии санкций заблокировали в ООН

В документе, подготовленном Россией, говорилось о том, что надо признать главенствующую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также там шла речь об отмене торговых войн и односторонних санкций, а также предотвращении спекуляции товарами первой необходимости.

Против российской декларации традиционно выступили США, Великобритания, ЕС, а также Грузия и Украина, пишет rns.online.