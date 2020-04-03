Дефицитные медизделия будут печатать при участии стартапа ФИОП РОСНАНО и 3DToday

Разработчики намерены производить и другие медицинские изделия для помощи врачам в борьбе с китайской коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает NewsNN.

Северо-Западный наноцентр входит в сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Последний в связке с группой компаний РОСНАНО поддержал данный проект. Корпорации призывают другие организации присоединяться к инициативе. В настоящее время необходимо объединить усилия всех участников рынка 3D-печати. Сегодня в проекте принимают участие фирмы 3DToday, CML AT Medical, BestFilament и Rec3D, а также множество мейкеров из разных частей Российской Федерации.

Фирма CML AT Medical занимается проектированием медицинских изделий. Она уже произвела партию прототипов переходников для клапанов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защитных щитков. Продукция уже передана на тестирование. CML AT Medical заявила о готовности брать заказы на необходимые изделия. Компания собирается проектировать 3D-модели и вместе с 3DToday и всем сообществом 3D-печатников сдавать их в ближайший пункт 3D-печати по всей РФ.

Идея создать такой проект пришла к руководству CML AT Medical после резкого увеличения спроса на медицинские комплектующие от отечественных врачей.

Глава CML AT Medical Яна Чекрыжова рассказала, что в последнее время компания получала от медиков одинаковые запросы. Врачи просили разработать и произвести одноразовые переходники для фильтров в аппаратах ИВЛ и лицевых экранов для масок. По завершении первого этапа работы специалисты CML AT Medical пришли к выводу, что их опыт нужно выводить на другой уровень.

Известно, что РОСНАНО подключит к этому проекту все мощности наноцентров ФИОП. CML AT Medical со своей стороны выложит в открытый доступ все создаваемые 3D-модели с описанием режимов печати и материалов.

Эксперты CML AT Medical спроектировали первую партию переходников, а мейкеры в Санкт-Петербурге их напечатали. Новые переходники для фильтров были переданы в реанимационные отделения Северной столицы. Участники московского сообщества мейкеров тоже изготовили переходники. Они отдали их врачам из Москвы и других субъектов РФ.

Так, с 18 марта 2020 года в Российской Федерации упростили регистрацию отдельных медицинских изделий. Речь идет о защитных масках, респираторах, перчатках, хирургических костюмах и прочих изделиях. Процедура регистрации таких товаров теперь занимает от трех суток вместо нескольких месяцев.

Принятые меры позволят производителям удовлетворять потребности рынка и идти в ногу со временем, что особенно важно в условиях эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Ускорение процесса регистрации медицинской продукции делает инициативу #3Dврачам реализуемой.

По словам генерального директора компании по регистрации аддитивных медицинских изделий «РеМед» Ольги Воблая, ее структура готова оказывать помощь врачам в получении документов, необходимых для эксплуатации аддитивных изделий. «РеМед» является компанией Северо-Западного наноцентра инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО). Она оказывает услуги по сопровождению государственной регистрации эндопротезов, изготовленных с применением аддитивных технологий, и последующего вывода продуктов на рынок.