Более 5 млрд рублей направило правительство РФ на стимулирование врачей в регионах

Напомним, 18 марта премьер Мишустин распорядился выделить из резервного фонда 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. 5,11 млрд уже распределены между регионами, пишет rns.online.

Отмечается, что в столице врачи будут получать 70 000 рублей, средний медперсонал – 50 000, а младший – 30 000 рублей.