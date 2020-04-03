Администрация губернатора Прикамья потратит 4,8 млн рублей на пиар по ТВ
3 апреля, 21:17ОбществоФото: pxhere.com
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Администрация губернатора Пермского края разместила на сайте госзакупок тендер, который предполагает оказание услуг по организации и размещению видеоматериалов на местных телеканалах. Победитель получит 4,8 млн рублей.
От подрядчика требуется выпуск видеоматериалов о работе региональных органов власти в социально-экономическом направлении, а также о важных событиях Пермского края. В контракте прописано, что Администрация может в одностороннем порядке расторгнуть договор. Об этом пишет properm.ru.
Заявки можно подать до 14 апреля. На 20 апреля назначено проведение аукциона.
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