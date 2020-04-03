Администрация губернатора Прикамья потратит 4,8 млн рублей на пиар по ТВ

От подрядчика требуется выпуск видеоматериалов о работе региональных органов власти в социально-экономическом направлении, а также о важных событиях Пермского края. В контракте прописано, что Администрация может в одностороннем порядке расторгнуть договор. Об этом пишет properm.ru.