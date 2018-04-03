В Уфе суд отклонил апелляцию клиники, сделавшей роженицу инвалидом

Сегодня, 3 апреля, Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию клиники БГМУ, представители которой пытались опротестовать решение Октябрьского районного суда Уфы о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда в сумме 4 млн рублей и 410 тысяч рублей за потерю работоспособности в пользу молодой матери Лианы Самигуллиной.

Напомним, как установил суд, молодая женщина стала инвалидом в результате действий врачей в 2013 году. Тогда во время операции кесарева сечения ей сделали укол в позвоночник в качестве эпидуральной анестезии, который оказался роковым. После него Лиана оказалась парализована и больше не смогла ходить.

Лечение и реабилитация потребовали немалых средств. Последние четыре года, по сути, все доходы семьи Самигуллиных уходили на лекарства. При этом медики настаивали, что из вины в происшедшем нет, потому что у Лианы оказалось нестандартное расположение внутренних органов. А такие индивидуальные особенности организма, видимо по логике врачей снимали с них ответственность за происшедшее.

Адвокат попросил суд взыскать с клиники БГМУ в пользу Лианы 15,5 млн рублей. Однако суд снизил сумму иска до 4 млн 410 тысяч рублей.

Представители клиники до начала судебного процесса предлагали Лиане Самигуллиной заключить мировое соглашение и выплатить ей 1,5 млн руб. Но женщина отказалась.

Клиника попыталась опротестовать судебное решение, но Верховный суд оставил его в силе, немного уменьшив сумму компенсации за потерю трудоспособности до 329 тысяч рублей.

- Я удовлетворена решением суда, - сказала Медиакорсети Лиана Самигуллина. – Мы очень нуждаемся в этих средствах, они срочно нужны мне для прохождения очередного курса реабилитации.