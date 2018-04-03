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В Уфе суд отклонил апелляцию клиники, сделавшей роженицу инвалидом
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Molodaya mama kotoruyu v roddome sdelali nehodyachim invalidom otsudila 4 mln rubley 1

В Уфе суд отклонил апелляцию клиники, сделавшей роженицу инвалидом

Сегодня, 15:56ОбществоТатьяна Майорова
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