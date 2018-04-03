В Роструде пояснили, как россияне будут отдыхать в мае и июне

Агентство «Интерфакс» приводит данные Роструда о выходных днях в мае и июне.

Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня: 3 и 4 мая. А отдыхать в первомайские праздники россияне будут 29, 30 апреля, 1 и 2 мая.

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя будущего месяца в РФ продлится всего два дня - четверг, 3 мая и пятницу, 4 мая.

Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. А выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного воскресного выходного дня 7 января.

9 мая в этом году приходится на среду, поэтому этот праздничный день просто разобьёт рабочую неделю надвое. Никаких переносов выходных здесь не будет.