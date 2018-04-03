В России ввели новые стандарты обслуживания жилых домов

С конца марта текущего года, точнее, с 27 числа в стране действуют новые стандарты, которые должны повысить качество обслуживания многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, а накануне он провел совещание с вице-премьерами.

- В многоквартирных жилых домах сегодня проживает более 100 миллионов человек. На рынке жилищных услуг работает более 21 тысячи управляющих компаний, – сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Изменения коснутся, в частности, деятельности аварийно-диспетчерских служб. Теперь будет четко регламентировано время на устранение различного вида аварий – от получаса до двух часов. Устанавливаются требования к работникам этих служб: они должны быть в форме, с бейджами, на которых есть информация об организации, ФИО работника.

Тарифы на жилищные услуги и обоснование этих тарифов должны быть в каждом подъезде, чтобы любой житель дома в любое время мог ознакомиться с этой информацией.

Кроме всего прочего представители управляющей компании, обслуживающей тот или иной дом, должны быть в шаговой доступности для жильцов.

- Это означает, что в течение часа любой мог дойти до представительства своей управляющей компании, там должно быть место для приема граждан, там также должна быть раскрыта информация о тарифах, услугах, – сказал Дмитрий Козак.