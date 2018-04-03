В мэрии Уфы предупредили пенсионеров о новых видах мошенников

По данным МВД по РБ, пожилые люди Уфы все чаще становятся жертвами аферистов. 2 марта в Октябрьском районе города две мужчин, представившись специалистами газовой службы, проникли в квартиру к бабушке. Пока один из них якобы проверял счетчики и плиты, другой искал деньги. Хозяйка в итоге лишилась 200 тысяч рублей и золотых украшений.

В канун празднования 8 марта неизвестные женщины представились сотрудницами социальной службы. Они предложили бабушке обменять старые денежные средства на новые. Под этим предлогом они обокрали пожилую женщину на 1 миллион рублей.

Статистика показывают, что часто жертвами аферистов становятся именно пожилые люди и инвалиды. При этом мошенники становятся все более изобретательными, придумывая новые способы обмана граждан. В мэрии и полиции города советуют внимательнее относиться к своим пожилым родным, близким и соседям.

Ранее мы писали о новых случаях мошенничества в соседнем Екатеринбурге, где участились случаи обмана пожилых людей мошенниками, которые предлагают установить пожарную сигнализацию якобы по льготным ценам. Об этом сообщило информагентство «Новый город».