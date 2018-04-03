В мэрии Уфы предупредили пенсионеров о новых видах мошенников

Они входят в доверие граждан, представляющих себя специалистами газовой и социальной службы.
По данным МВД по РБ, пожилые люди Уфы все чаще становятся жертвами аферистов. 2 марта в Октябрьском районе города две мужчин, представившись специалистами газовой службы, проникли в квартиру к бабушке. Пока один из них якобы проверял счетчики и плиты, другой искал деньги. Хозяйка в итоге лишилась 200 тысяч рублей и золотых украшений.
В канун празднования 8 марта неизвестные женщины представились сотрудницами социальной службы. Они предложили бабушке обменять старые денежные средства на новые. Под этим предлогом они обокрали пожилую женщину на 1 миллион рублей.
Статистика показывают, что часто жертвами аферистов становятся именно пожилые люди и инвалиды. При этом мошенники становятся все более изобретательными, придумывая новые способы обмана граждан. В мэрии и полиции города советуют внимательнее относиться к своим пожилым родным, близким и соседям.
Ранее мы писали о новых случаях мошенничества в соседнем Екатеринбурге, где участились случаи обмана пожилых людей мошенниками, которые предлагают установить пожарную сигнализацию якобы по льготным ценам. Об этом сообщило информагентство «Новый город».
Аферисты сообщают, что эта акция проводится после трагедии в Кемерово, где 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Установить пожарную сигнализацию пенсионерам предлагают якобы с большой скидкой за 16 тысяч рублей, хотя точно такое же устройство можно приобрести в магазине за 150-300 рублей.