В больницах Башкирии повысят качество питания - министр здравоохранения
Министр здравоохранения республики Анвар Бакиров доложил о том, как это сделают.
2 апреля министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров доложил о реализации мер, направленных на улучшение качества питания в лечебных учреждениях Башкирии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В минздраве создана рабочая группа, которая будет решать несколько задач. Разрабатывать программу организации внутреннего, производственного и ведомственного контроля за организацией лечебного питания, разрабатывать меню с различными вариантами диет и рекомендуемые формы контрактов, которые используются при закупках продуктов питания и оказания услуг лечебного питания.
На 1 марта выставлено 46 претензий с требованием замены продукции ненадлежащего качества, один контракт расторгнут. Все учреждения в случае замены некачественной продукции направляют продукты питания на повторную экспертизу, заявил Анвар Бакиров