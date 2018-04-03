В Башкирии выбрали трех главных операторов по обращению с отходами
Стало известно, кто будет заниматься отходами в трех из пяти зон республики.
В настоящее время в Башкирии подводятся итоги торгов на право заключения десятилетних контрактов с региональными операторами по обращению с бытовыми отходами. Об этом сообщает информагентство «Башинформ». Из пяти зон уже выявлены операторы трех: уфимской, нефтекамской и октябрьской. Оставшиеся две зоны, по которым операторы еще не определены – стерлитамакская и ЗАТО Межгорье.
Региональным оператором по уфимской зоне стало МУП «Спецавтохозяйство», оно заключило контракт на сумму более 20 млрд рублей, частные компании на сумму порядка 6 млрд рублей.
По нефтекамской зоне конкурс выиграло ООО «Дюртюлиметеоводстрой», по октябрьской — ООО «Экология Т».
- В свое время мы оспаривали в ФАС вообще эту систему торгов, потому что конкурсная документация республиканского министерства экологии не соответствовала действующему законодательству. В ходе подготовки к торгам министерство документы подкорректировало, мы пока не оспариваем. Однако оставляем за собой право это сделать, – прокомментировал итоги конкурсов председатель СРО НП «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» Александр Веселов.