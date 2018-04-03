В Башкирии обманутая дольщица едва не подралась с женой застройщика

В понедельник, 2 апреля, в Нефтекамске состоялось собрание кредиторов строительной компании ОАО «Интеграл». Эта фирма является, точнее, являлась застройщиком, возводящим дома в Уфе (в Затоне, в частности), в Нефтекамске, Ижевске. А сейчас находится в стадии банкротства.

На собрании кредиторов, а это и дольщики, и представители банков (общая сумма задолженности более 3 млрд рублей) выбирали нового арбитражного управляющего, который будет решать вопросы, связанные с банкротством и погашением кредиторской задолженности. Во время подсчета голосов произошел конфликт между одной из одной из активисток и супругой бывшего руководителя ОАО «Интеграл» (есть видео, присланное дольщиками, присутствовавшими на собрании).

Чтобы словесный конфликт не перешел в настоящую драку, разнимать разъяренных участниц пришлось самому бывшему гендиректору застройщика. Но и без крепких выражений все же не обошлось.

По словам присутствующих на собрании кредиторов, дольщица потребовала, чтобы ей вернули ее 2,5 миллиона рублей, которые она потратила на покупку квартиры, которой у нее нет. В ответ ей посоветовали включиться в список кредиторов и ждать своей очереди.

- Да ничего такого уж не было там. Ну, конечно, люди на взводе некоторые были, все-таки собрание с утра до вечера шло. Но в зале была полиция, за порядком следили. Хотя и провокации были. Это касалось выбора арбитражного управляющего. А вот эта женщина мне угрожала. Сказала, мол, у меня трое детей – а младшему моему 2,5 годика, я в декретном отпуске – я должна быть внимательнее. Понимаете, если бы это меня лично касалось, я бы никак не отреагировала. Но раз уж она позволила себе угрожать не только мне, но и моим детям, я, конечно, вспылила, – говорит участница конфликта Эльмира Назмиева.

- Никаких угроз не было, у Эльмиры бурная фантазия, она выдает желаемое за действительное. Наоборот, я молчала, а она кричала и ждала, что я отвечу, провоцировала. На самом деле, все произошло по одной простой причине: все пошло не так, как хотелось «Интегралу». Оно и понятно: им не хочется терять контроль над такими деньгами, это миллиарды рублей. Плюс к этому, они не хотят портить свою репутацию и терять доверие властей – они все еще хотят без торгов получить землю на строительство. Это при том, что у них 8 недостроенных домов стоят, в том числе, 6 – в Башкирии, – говорит вторая участница конфликта Елена Абубакирова.