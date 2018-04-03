В Башкирии на экипировку первоклассников из некоторых семей выделят 19 млн
Соответствующие изменения на эту тему внесены в законодательство.
Сегодня, 3 апреля, на очередном заседании президиума правительства Башкирии был утвержден законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной поддержке многодетных семей в РБ», касающиеся материальной поддержки первоклассников из многодетных малообеспеченных семей.
– Документ был разработан, чтобы законодательно закрепить выделение набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей, – уточнила первый заместитель министра образования Башкирии Альмира Ганеева. – Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь эта льгота будет постоянной.
В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание-Курултай Башкирии и в случае утверждения будет принят к исполнению на территории республики.
Для справки
Раньше первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей в республике также ежегодно выдавались школьно-письменные принадлежности. В 2015 году их было 7617 человек на общую сумму в 15,2 млн рублей, в 2016 году – 7990 человек на 21,3 млн рублей, в 2017 году – 8175 человек на 19,098 млн рублей.