В Башкирии на экипировку первоклассников из некоторых семей выделят 19 млн

Сегодня, 3 апреля, на очередном заседании президиума правительства Башкирии был утвержден законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной поддержке многодетных семей в РБ», касающиеся материальной поддержки первоклассников из многодетных малообеспеченных семей.

– Документ был разработан, чтобы законодательно закрепить выделение набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей, – уточнила первый заместитель министра образования Башкирии Альмира Ганеева. – Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь эта льгота будет постоянной.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание-Курултай Башкирии и в случае утверждения будет принят к исполнению на территории республики.

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