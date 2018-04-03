Уфимцам предложили оживить фотографии военных лет

Уфимцы смогут поучаствовать в реконструкции архивных снимков времен Великой Отечественной Войны. Для участия необходимо выбрать фотографию военных лет из семейного альбома, а команда художников поможет воспроизвести ее. Участнику проекта необходимо будет только сыграть роль бабушки или дедушки, изображенных на фотографиях.

Выставка готовых работ пройдет в конце апреля в мультимедийном парке «Россия – моя история» в Уфе.

Отправить заявку можно на сайте живаяпобеда.рф и в сообществе ВКонтакте.

Согласно официальному сайту, проект «Живая Победа. История войны в лицах» направлен на сохранение памяти в виде личных историй и «оживших» семейных фотоальбомов нынешних жителей Урала, тех его городов, которые в годы Великой Отечественной войны были центрами эвакуации и тыловым щитом страны.

Для участия в проекте по «оживлению» известных городских архивных снимков и личных ретро-фотографий была с успехом применена в Екатеринбурге в преддверии празднования 72-й годовщины Великой Отечественной войны и проведения акции «Бессмертный полк». Акция показала необычайную актуальность проекта среди жителей больших городов Урала и выделила тему «эвакуации навсегда».

В проект будут вовлечены жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ирбита, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Перми и Уфы, которые восстановят историю своих родственников по старым семейным фотографиям и будут участвовать в общегородских акциях по воссозданию известного архивного снимка города.