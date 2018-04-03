Отзывы о Haval. Практика эксплуатации нового SUV бренда в Уфе

«Я уже заказал себе машину, но тут, к счастью, познакомился с Haval»

Денис Гуло выбирал машину для активного отдыха: поездки за город, в лес, походы c палатками. Такой у семьи стиль жизни и отдыха – здоровый и активный. На море – обязательно на машине. И, конечно же, всей большой семьей: с любимой женой и тремя детишками.

Поэтому, помимо всего прочего, важным критерием выбора была вместимость будущего семейного авто – мест должно быть семь! Чтобы в салон не только поместилось все большое семейство, но и чтобы при движении на любые, даже дальние расстояния, каждый чувствовал себя комфортно и свободно. Особенно младшенькие – у Дениса трое детей 14, 8 и 6 лет – они же никогда не могут долго сидеть спокойно! Ну и проходимость, это само собой, потому что, по признанию самого Дениса, по бездорожью в поисках места отдыха они могут заехать достаточно далеко.

- Я в принципе уже выбрал себе машину, это японский внедорожник, она меня устраивала практически по всем параметрам, я даже успел заказ сделать. Но тут жена, спасибо ей, где-то увидела информацию, что в «Меге» представлен бренд Haval. Конечно, поначалу я очень скептически отнесся к этому предложению, ведь мы все являемся пленниками стереотипов, в данном случае касательно китайских товаров, мол, если Китай, то априори низкое качество и ненадолго. Но, тем не менее, мы с женой выбрали день и пошли познакомиться с новой маркой. И вы знаете, после первого тест-драйва мое мнение резко изменилось.

Для тест-драйва Денис выбрал самый вместительный в линейке бренда Haval H9 с бензиновым турбированным 2-литровым двигателем и табуном в 211 лошадей под капотом.

Фото: mkset.ru

- Я уже говорил да, что перед первым тест-драйвом успел сделать заказ на другое авто? Так вот, сев за руль и прокатившись на «Хавейле» (так правильно произносится бренд по-русски), я уже не был столь категоричен, и вопрос стоял несколько иначе: какую машину в итоге выбрать, – рассказывает Денис.

Денис стал изучать информацию о бренде, технические характеристики, отзывы. Последние сомнения прошли в ходе нескольких тест-драйвов. Мощности турбированного двигателя хватало, чтобы обеспечить достойную динамику тяжелому внедорожнику. Качество сборки и интерьера говорили сами за себя. Денис решил брать Haval H9.

- Купил я ее в сентябре 2016 года, с тех пор проехал более 22 тысяч километров. Сейчас не могу вспомнить практически ничего, чем бы я был недоволен. Наоборот, мои ожидания оправдались в полной мере. Ходовая – отличная, по этим качествам мой Н9 ничем не уступает выбранному до этого «японцу». А вот по комфорту и по уровню оснащения, качеству материалов и отделки - на порядок выше!

Из дальних расстояний, на которые Денис с семьей успел съездить за это время, самое большое – поездка в Сочи и обратно. Замечаний, каких-то нареканий – ноль.

- Ну, вот единственное, что могу сейчас вспомнить из неудобного, это включение обогрева сидений. Нужно сначала нажать на кнопку, после этого информация выводится на сенсор, там тоже нужно выбрать. Лишние манипуляции. Хотя, конечно, это мелочь почти незаметная, – говорит Денис.

Фото: mkset.ru

Еще из ранее непривычного в новом авто. Крышку бензобака, приехав на АЗС, можно открыть только при выключенном двигателе. Таковы принятые во всем мире стандарты безопасности: сначала выключаете двигатель, потом заправляетесь. Мы же привыкли по-своему: заехал на заправку, двигатель работает, выскочил из машины, даже дверь не закрыл, быстренько заправил и поехал дальше. И к новым требованиям безопасности Денис Гуло тоже быстро привык.

Про безопасность

Безопасность автомобиля – сегодня это одно из главных конкурентных преимуществ, которому разработчики уделяют особое внимание. Ведь случись что – к сожалению, от этого никто не застрахован – жизнь водителя и пассажиров спасут не кожаные кресла, обогрев задних сидений и подставка под кофе. В такие моменты жизнь всех, кто находится в салоне, зависит от того, как спроектированы и реализованы системы безопасности автомобиля.

Разработчики и производители бренда Haval уделяют безопасности особое внимание, и профессионалы автомобильной отрасли отмечают их успехи. В 2017 году компактный кроссовер Haval H2 прошел краш-тест и заработал максимальные пять звезд в рейтинге безопасности по австралийской методике ANCAP.

Фото: mkset.ru

Модель получила 34,88 баллов из 37 возможных. В частности, 13,88 баллов H2 заработал по результатам испытаний при фронтальном столкновении со смещением, 16 баллов из 16 возможных при боковом столкновении, максимальные 2 и 3 балла за тест на защиту от хлыстовых травм и ремни безопасности соответственно.

Ранее в 2012 году Haval H2 принимал участие в краш-тесте по китайской методике C-NCAP и также заработал 5 звезд. Проведенные в Австралии испытания еще раз доказали высокий уровень безопасности модели.

Фото: mkset.ru

«Люблю активную езду: Haval H6 – машина для меня!»

- Я вообще человек дотошный, кота в мешке точно никогда не куплю. Месяца полтора потратил на изучение моделей и выбор авто для себя. Объездил салоны практически всех известных мировых брендов – и «японцев», и «французов», и «немцев». И все-таки окончательно мой выбор пал на Haval H6 с автоматической коробкой, двигателем в полтора литра. При выборе для меня важным было то, что кузов моего нового авто оцинкован. Производители молодцы, что сразу на этом акцентируют внимание, считаю это важно. А еще сборка – на современном полностью автоматизированном заводе в Китае, – рассказывает Константин Вырдин.

Как появился бренд

Haval («Хавейл») – глобальный бренд компании Great Wall Motor, ориентированный на производство кроссоверов и внедорожников. Свою историю он насчитывает с 2013 года, когда была представлена новая стратегия развития концерна: «Преодолеть миллион. Отправиться в новый путь». Кстати, до сих пор существует мнение, что, Haval – это, тот же Hover.

Но это не так. Независимый бренд Haval создан при участии ведущих дизайнеров и инженеров в мировой автомобильной индустрии с применением современных технических решений, систем и оборудования на высокотехнологичном производстве, Haval имеет более высокий уровень оснащения, качество материалов и отделки, чем известные нам ранее автомобили Great Wall. Поэтому на российском рынке Haval конкурирует с японскими, корейскими и европейскими брендами.

По словам Константина Владимировича, перед покупкой он также внимательно изучил отзывы автолюбителей, которые сами успели в различных условиях «протестить» машину. Меньше всего он увидел отрицательных отзывов именно по итогам тест-драйвов – а что может быть лучшей рекомендацией, чем мнения тех, кто уже испытал все на себе?

- У меня самая полная комплектация - Elite. Интересно то, что в более «скромной» комплектации Lux уже есть все, что нужно, чтобы чувствовать себя на дороге максимально комфортно. Вплоть до того, что даже очки есть куда положить, чего не могут предложить некоторые конкуренты.

Из серьезных испытаний, которым Константин уже успел подвергнуть свой Haval – поездка из Салавата в Екатеринбург и обратно, это порядка 800 километров только в одну сторону. Нареканий автомобиль не вызвал никаких.

- Салон просторный и комфортный одновременно. У меня двое маленьких детей, так на заднем ряду спокойно помещаются два детских кресла и один взрослый человек, и никому при этом не тесно. А спереди, кто со мной ездил, даже если это крупный человек, никто не жаловался на то, что локтями с водителем трутся. Два независимых подлокотника от этого избавляют раз и навсегда. Пассажиры в восторге. Да и я, конечно же, тоже, – рассказывает Константин Вырдин.

Фото: mkset.ru

В целом об автомобиле спустя почти 10 месяцев владения – Константин машину купил в конце июня 2017 года и проехал порядка 13 тысяч километров – отзывы только положительные. За все это время автовладелец не заметил ничего, что могло бы его заставить усомниться в правильности выбора.

- Время показало, что выбор мой был верный, все мои ожидания оправдались в полном объеме. В морозы машина заводится хорошо, хотя, конечно, суровых морозов-то и не было. На зиму я поставил неоригинальную зимнюю резину, возможно, поэтому на бортовом компьютере постоянно выводится ошибка датчика давления в шинах. Но это не недоработка, с оригинальной резиной, конечно, датчик работает как надо. А во всем остальном – машина шикарная. Я люблю активную езду и теперь понимаю: выбрал для себя именно, что нужно. Теперь и мой отец свою престижную японскую машину планирует сменить на Haval.

Над брендом Haval работают лучшие мировые специалисты

Чтобы начать производить новый автомобиль была произведена колоссальная работа: с нуля построены два гигантских завода общей производственной мощностью в 1 миллион 800 тысяч автомобилей в год в городах Тяньцзинь и Суйшуй. Для этих заводов было закуплено оборудование, которое и сегодня считается самым современным в Китае.

Для разработки и производства были приглашены лучшие мировые специалисты. Например, дизайном занимался небезызвестный Пьер Леклерк, ранее создавший облик одних из самых красивых автомобилей в мире – BMW X5, X6 и спортивных BMW M3 и M4. Именно поэтому внешний вид всего модельного ряда Haval не оставит равнодушным никого, заставит обратить внимание на настоящую автомобильную красоту.

Фото: mkset.ru

Сегодня в Техническом центре Haval трудятся более 10 тысяч сотрудников, около 1000 из них – это ведущие местные и иностранные эксперты. Благодаря тому, что здесь трудятся исключительно высококлассные специалисты, Технический центр без всякой посторонней помощи разрабатывает новые модели кроссоверов и внедорожников Haval, выполняя полный цикл работ: планирование, дизайн, инженерные изыскания, проектирование, пробное производство, испытания новых автомобилей.

На заводе в Тяньцзине построен самый крупный тестовый полигон в Китае. Здесь готовые автомобили испытывают на прочность, надежность и комфорт. Только после тщательного контроля качества и тестирования автомобили поступают в продажу.

На другом заводе в Суйшуе расположен самый масштабный в Китае сборочный цех – его площадь 70 000 кв. м.

На линии тестирования используется передовое оборудование немецкой компании DURR, где все узлы автомобиля проверяются на соответствие международным стандартам. Оборудованы дождевая и ветровая камеры, в которых имитируются различные виды осадков и погодных явлений, а также проводятся испытания с погружением автомобилей в воду и тряской. После того, как автомобиль проверили сотрудники и роботы, он отправляется на тестовый полигон. На треке длиной 2400 метров представлено 10 различных типов дорожных покрытий.

«Мягко и комфортно – жена довольна!»

В семье Виктора Кириллова три автомобиля, по машине на каждого взрослого члена семьи. Для себя – а это для Виктора уже девятая машина – он выбрал Haval H6 в максимальной комплектации Elite. Ждал два месяца: делали под индивидуальный заказ с дизельным двигателем. К слову, он первый в Уфе обладатель этой марки с дизельным двигателем. И вот с декабря 2016 года Виктор – счастливый обладатель своего нового авто, на котором он успел проехать уже более 8,5 тысячи километров.

- У меня опыт с дизелями с 2005 года. У них тяга лучше, они экономичнее, поэтому, конечно, я выбрал комплектацию именно с дизельным мотором, – говорит Виктор Кириллов. – В целом машиной я очень доволен. Мой Haval H6 хоть и «паркетник», но с полным приводом. А зимой это очень актуально даже в городе – вы же все видите последние снегопады. Так что четыре ведущих – сейчас именно то, что надо.

Недавно Виктор Михайлович устроил достаточно серьезное испытание для своего нового авто: в отпуск проехал до Ханты-Мансийского автономного округа и обратно, за раз проделав путь в две с половиной тысячи километров.

- Был приятно удивлен: на трассе в машине очень комфортно, я с женой был, она тоже это отметила, очень удобно, говорит. Подвеска отработала на отлично, мягко, круиз-контроль работает. Вот у «немцев», например, подвеска более жесткая будет, а здесь мягче – очень хорошо. Расход топлива порадовал: примерно 6,5 литра на «сотку» в среднем. По трассе вообще до 6,1 литра расход доходил, – говорит Виктор Кириллов.

Фото: mkset.ru

Идеального в этом мире, конечно же, ничего не бывает, поэтому совершенству, собственно, и нет предела. Виктор Михайлович также отметил несколько пожеланий к Haval.

- Ну, вы знаете, это, скорее мои личные капризы, чем замечания. Если бы, к примеру, руль с обогревом был, то это был бы большой плюс холодной зимой. Да и коробка автомат в сочетании с полным приводом не помешала бы. А то на переднем приводе есть, а на полном только «механика». Но повторю: это не замечания, это всего лишь пожелания. Во всем остальном я очень доволен, – говорит Виктор Михайлов.

О компании

Россия стала первым зарубежным рынком, на котором были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке – всего в 33 странах.

Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Рус» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей и запчастей Haval на территории России.

Открытие первого официального дилерского центра Haval состоялось в Москве 25 июня 2015 года. На данный момент в России действует 16 дилерских центров. Готовые автомобили Haval в Россию импортируются из Китая, однако в скором будущем планируется открытие завода полного цикла в Тульской области.

Сильные стороны и достижения бренда HAVAL

Great Wall Motor, производитель Haval, является крупнейшим производителем внедорожников и кроссоверов в Китае.

Хронология важнейших событий компании:

2010 год. Первое участие в ралли «Даккар», команда успешно пришла к финишу;

2011 год. Лучший результат за всю историю участия команд из Китая, 22 место;

2012 год. Новый рекорд: 6 место в общем зачете;

2013 год. Повторение рекорда: 6 место;

2014 год. Важное достижение: лидер начального этапа, 8 место в общем зачете, стабильно входит в первую группу.

Агентство Brand Finance опубликовало мировой рейтинг внедорожных автомобилей, в котором Haval занял первые места в категориях:

* «Самый влиятельный SUV-бренд» 2017 года;

* «Самый эффективный маркетинг в сегменте SUV 2017 года»

* Награда за превосходный сервис в 2016 году среди китайских предприятий послепродажного обслуживания.

HAVAL придерживается строгих стандартов безопасности:

* Безопасность как базовая ценность;

* Соответствие наиболее высоким мировым стандартам безопасности;

* Трехмерное моделирование конструкции кузова высокой жесткости (3DP);

* Возможность проверки безопасности в различных ситуациях: статическое положение, нормальное движение, управление в экстремальных условиях, авария.