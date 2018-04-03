Глава Башкирии о ГЧП: Нельзя перегибать палку

Сегодня, 3 апреля, глава Башкирии изложил свое мнение о перспективах развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения республики во время общения с журналистами после пленарного заседания в рамках Недели здравоохранения в ВДНХ-Экспо.

- На самом деле тема ГЧП – очень большая. С одной стороны, она предполагает управление действующими клиниками, а с другой – строительство новых объектов, - пояснил Рустэм Хамитов.

По его словам, на строительство новых объектов деньги в республике есть. Больше внимания заслуживает вопрос управления медучреждениями в формате ГЧП.

- Здесь можно обсуждать, но нельзя перегибать палку в этом вопросе, я бы так сказал, - поделился своим мнением Рустэм Хамитов. - Потому что частник заинтересован в получении финансового результата. Все остальное его волнует недостаточно глубоко. С другой стороны, если он будет плохо работать с пациентами, то не будет и финансового результата.

По словам главы региона, в Башкирии предпринимается попытка на одном-двух примерах реализовать вариант ГЧП с точки зрения управления клиниками.