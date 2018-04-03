Где в Башкирии во время паводка будут дежурить спецпоезда

Противоразмывные поезда и их экипажи будут нести круглосуточное дежурство на всем протяжении паводкового периода, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Восстановительные поезда располагаются на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк. Каждый такой поезд укомплектован щебнем, железобетонными шпалами и пиломатериалами.

Противоразмывные поезда и их экипажи будут нести круглосуточное дежурство на всем протяжении паводкового периода, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Согласно прогнозу метеорологов, в этом году уровень воды на территории Башкирского региона может превысить свои максимальные многолетние значения. В связи с этим помимо формирования противоразмывных поездов были проведены дополнительные мероприятия, направленные на подготовку к предстоящему паводку.

Так, были определены наиболее опасные участки пути, на которых возможна деформация полотна из-за размыва водой. На этих участках ведется круглосуточное дежурство сотрудников дистанций пути.

Кроме того, в период подготовки к паводку на этих участках проведено дополнительное укрепление насыпей и верхнего строения пути. Проверены и взяты под особый контроль восемь плотин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Все плотины готовы к пропуску талых вод. На протяжении двух месяцев в регионе проводились работы по вскрытию ото льда водоотводных сооружений, отверстий мостов и труб для пропуска воды.

На сегодняшний день расчищено более 153 км кюветов и 89 км водоотводных канав, вскрыто 270 мостов и 470 водоотводных труб.