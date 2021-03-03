Власти Астраханской области намерены бороться с бедностью

Власти Астраханской области намерены бороться с бедностью

Сегодня, 21:33ОбществоФото: pixabay.com
Администрация региона утвердила программу «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Астраханской области». К 2030 году число малоимущих планируется снизить на 7,8%.

За точку отсчета в новой программе взят 2017 год, именно по отношению к нему будет снижаться уровень бедности. Разработанный обладминистрацией документ предполагает рост уровня средней зарплаты, повышение уровня доходов граждан и создание условия для роста экономики, пишет infox.ru.

Также будут приняты меры по социальной адаптации граждан с низкими доходами.

Отмечается, что программа разработана в связи с указом президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В нем довольно много пунктов, касающихся повышения уровня жизни россиян.

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