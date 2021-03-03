Власти Астраханской области намерены бороться с бедностью

За точку отсчета в новой программе взят 2017 год, именно по отношению к нему будет снижаться уровень бедности. Разработанный обладминистрацией документ предполагает рост уровня средней зарплаты, повышение уровня доходов граждан и создание условия для роста экономики, пишет infox.ru.
Также будут приняты меры по социальной адаптации граждан с низкими доходами.
Отмечается, что программа разработана в связи с указом президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В нем довольно много пунктов, касающихся повышения уровня жизни россиян.