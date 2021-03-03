В Уфе появились два новых памятника истории и культуры

В Уфе появились два новых памятника истории и культуры

Сегодня, 12:56ОбществоВалерия ПанаеваФото: Яндекс.Карты
В Управлении по госохране объектов культнаследия РБ подписали соответствующие документы, говорится на официальном интернет-портале правовой информации

Управление по госохране объектов культнаследия РБ утвердило еще два новых памятника истории и культуры. Оба они располагаются в Уфе. Это "Кирха Евангелическо-Лютеранская" на улице Белякова, 2 и Дом-музей революционера и писателя Шагита Худайбердина на Новомостовой, 20.

В ближайшее время, исходя из приказа, объекты будут зарегистрированы Госкомюстиции РБ в установленном законом порядке.

Напомним, 3 декабря комитет Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, рассмотрел проект об изменении регионального закона «Об объектах культурного наследия народов РБ».

По словам руководителя местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и члена СПЧ при главе Башкирии Эльзы Маулимшиной, законопроект предусматривает сокращение сроков включения объекта культурного наследия в соответствующий реестр. То есть, если до июля следующего года объект не будет занесен в реестр, то он потеряет статус охраняемого объекта. По итогам рассмотрения законопроекта комиссией, он был отправлен на доработку.

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