Спасатели вызволили из оврага замерзшую уфимку

В Черниковке спасатели вытащили из оврага 38-летнюю женщину с признаками обморожения

О ситуации рассказали в Управлении гражданской защиты города. Стало известно, кто первым заметил женщину и как она попала в нестандартную ситуацию

2 марта в 23:00 на пульт спасателям поступило сообщение от уфимца. Мужчина рассказал, что во время прогулки с собакой в леске недалеко от бульвара Баландина он увидел женщину, которая упала в овраг и молила о помощи. По данным Управления гражданской защиты Уфы, на место выехала бригада скорой помощи и полиция. Не обошлось и без привлечения спасателей, так как вызволить женщину самостоятельно было трудно. Пострадавшей оказалась 38-летняя женщина, с признаками переохлаждения женщина была доставлена в больницу. Как она оказалась в лесном массиве, уфимка ответить не смогла.

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