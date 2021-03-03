Премия «КонТЭКст» принимает заявки на участие до 10 апреля

Оргкомитет национальной межотраслевой премии «КонТЭКст» продолжает принимать заявки на участие в конкурсе на лучший коммуникационный проект ТЭК и промышленности, лучшего эксперта, лучшей публикации о проблемах отрасли. Подать заявку можно до 10 апреля.

Премию «КонТЭКст», которая объединяет весь топливно-энергетический комплекс России, учредили в 2009 году. За всю ее историю в конкурсах по разным номинациям приняли участие свыше четырех сотен отечественных энергокомпаний, представляющих весь спектр отраслей ТЭК: электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность, энергетическое машиностроение. В этом году премия расширила свои границы и охватывает теперь не только ТЭК, но и весь промышленный блок, пишет oilcapital.ru. Организаторами мероприятия выступают Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Премия включает в себя сразу несколько направлений. В частности, конкурс коммуникационной деятельности компаний ТЭК определяет лучших пресс-секретарей, коммуникаторов и пресс-служб компаний. Конкурс PR-проектов объединяет лучшие решения в сфере развития коммуникаций. Компании соревнуются между собой в способах и методах достижения оптимального результата при решении PR-задач. По словам организаторов, основная задача «КонТЭКста» — оказать содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергоотраслях. Кроме того, конкурс помогает выявить лучшие коммуникационные практики компаний, содействует росту профессионализма специалистов, повышает значимость коммуникационной деятельности. Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят ведущие эксперты в области PR, представители госкомпаний и бизнеса, сотрудники пресс-служб. Сейчас на конкурс принимаются проекты, направленные на защиту экологии, развитие территорий, пропаганду энергоэффективности, на развитие и внедрение инноваций, благотворительные, социальные и образовательные проекты и другие. Планируется, что церемония награждения победителей «КонТЭКста» пройдет в мае 2021 года.

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