Плющенко заявил, что сдерживает Косторную и Трусову на тренировках

Плющенко заявил, что сдерживает Косторную и Трусову на тренировках

Сегодня, 00:17ОбществоФото: pixabay.com
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Моя цель для Алены Косторной и Саши Трусовой — Олимпийские игры. Для любого спортсмена это главный старт в его жизни, и для меня это было точно так же. Это правда, что они очень сильные фигуристки. И иногда мне даже приходится придерживать их на тренировках. Им хочется много тренироваться, прыгать по 200 прыжков за одну сессию. Но это не всегда хорошая идея, это создает риски для их здоровья. С Сашей нам пришлось поменять систему подготовки, чтобы немного стабилизироваться. Потому что у меня совершенно другое видение тренировочного процесса», - цитирует Плющенко "Советский спорт".

Напомним, что Алена Косторная и Александра Трусова ушли из группы Этери Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко в прошлом году.

Трусова вместе с Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой выступит на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

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