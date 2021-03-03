Курултай Башкирии предложил внести изменения в закон об образовании

Согласно законопроекту, язык (языки) образования должен быть указан непосредственно в Уставе этнокультурной образовательной организации. Кроме того, депутаты предложили не закреплять их за конкретными территориям. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что по закону гражданин вправе свободно выбирать язык образования, однако на практике нередко родители приводят ребенка в национальную школу и выбирают для него другой язык обучения. В связи с этим возникают трудности.