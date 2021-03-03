Курултай Башкирии предложил внести изменения в закон об образовании

Республиканский парламент предлагает дополнить закон термином «этнокультурная образовательная организация». К ним буду относиться образовательные учреждения, одной из задач которых является овладение учениками один из языков народов России.
Согласно законопроекту, язык (языки) образования должен быть указан непосредственно в Уставе этнокультурной образовательной организации. Кроме того, депутаты предложили не закреплять их за конкретными территориям. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что по закону гражданин вправе свободно выбирать язык образования, однако на практике нередко родители приводят ребенка в национальную школу и выбирают для него другой язык обучения. В связи с этим возникают трудности.
— Если этнокультурная образовательная организация будет в своем уставе указывать язык обучения и не будет прикрепляться к конкретной территории, то у нее будет больше возможностей обеспечить обучающимся качественное образование, — сказал Толкачев.
Законопроект Госсобрания Башкирии рассмотрит Государственная дума в апреле.