Красноярские следователи выявили предполагаемый источник отравления школьников

RT пишет, что Следственному комитету удалось выяснить, что продукты хранились на складах с серьезными нарушениями, помещения для хранения не проходили необходимую санитарно-гигиеническую проверку, а также не проводилось исследований соответствия качества производимой и реализуемой овощной продукции. Из-за многочисленных нарушений и произошло появление возбудителя инфекционного заболевания и вызванных им токсинов в пищевых продуктах, которые поставлялись в школы Красноярска.