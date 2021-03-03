Красноярские следователи выявили предполагаемый источник отравления школьников

Красноярские следователи выявили предполагаемый источник отравления школьников

Сегодня, 16:17ОбществоФото: pxhere.com
Сотрудники следственных органов Красноярска обнаружили предполагаемый источник отравления более 90 школьников из 25 образовательных учреждений.

Как сообщает главное управление СК по Красноярскому краю, источником распространения возбудителя инфекции, скорее всего, выступил один из цехов компании, которая отвечает за первичную переработку и упаковку овощной продукции для обеспечения школьного питания.

RT пишет, что Следственному комитету удалось выяснить, что продукты хранились на складах с серьезными нарушениями, помещения для хранения не проходили необходимую санитарно-гигиеническую проверку, а также не проводилось исследований соответствия качества производимой и реализуемой овощной продукции. Из-за многочисленных нарушений и произошло появление возбудителя инфекционного заболевания и вызванных им токсинов в пищевых продуктах, которые поставлялись в школы Красноярска.

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