Гендиректор БСК пригласил главу Роспотребнадзора РФ Светлану Радионову в Стерлитамак 

Напомним, о её приезде в Башкирию ранее сообщили активисты движения «Стерлитамак, дыши!». Общественники планируют предоставить ей все объективные данные об обстановке с воздухом. Активисты также надеются, что после посещения Стерлитамака Радионовой, город включат в нацпроект «Чистый воздух»