Гендиректор БСК пригласил главу Роспотребнадзора РФ Светлану Радионову в Стерлитамак 

Гендиректор БСК пригласил главу Роспотребнадзора РФ Светлану Радионову в Стерлитамак 

Сегодня, 11:43ОбществоАнна КононоваФото: Instagram
Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов пригласил руководителя Роспотребнадзора России Светлану Радионову в Стерлитамак, чтобы она посетила предприятие и ознакомилась с экологическими проектами.

Давыдов рассказал, что стало известно о визите Светланы Радионов в Стерлитамак. Он пригласил главу РПН также посетить БСК, которая совместно с Внешэкономбанком реализует экологический проект, направленных на рекультивацию белых морей.

Белые моря — это тривиальное название шламонакопителей содового производства, куда уже более 75 лет складируются отходы производства соды, пояснил Эдуард Давыдов.

Он предложил Радионовой на месте изучить экологические проекты.

Напомним, о её приезде в Башкирию ранее сообщили активисты движения «Стерлитамак, дыши!». Общественники планируют предоставить ей все объективные данные об обстановке с воздухом. Активисты также надеются, что после посещения Стерлитамака Радионовой, город включат в нацпроект «Чистый воздух»

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