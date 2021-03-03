Гендиректор БСК пригласил главу Роспотребнадзора РФ Светлану Радионову в Стерлитамак 

Давыдов рассказал, что стало известно о визите Светланы Радионов в Стерлитамак. Он пригласил главу РПН также посетить БСК, которая совместно с Внешэкономбанком реализует экологический проект, направленных на рекультивацию белых морей.
Белые моря — это тривиальное название шламонакопителей содового производства, куда уже более 75 лет складируются отходы производства соды, пояснил Эдуард Давыдов.
Он предложил Радионовой на месте изучить экологические проекты.
Напомним, о её приезде в Башкирию ранее сообщили активисты движения «Стерлитамак, дыши!». Общественники планируют предоставить ей все объективные данные об обстановке с воздухом. Активисты также надеются, что после посещения Стерлитамака Радионовой, город включат в нацпроект «Чистый воздух»