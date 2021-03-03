Джефф Монсон пообещал приехать в Стерлитамак

Напомним, Джефф Монсон — уроженец США, ранее выступал в смешанных единоборствах и джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон близкий друг главы Башкирии Радия Хабирова. Не так давно он переехал в Уфу, где открыл две спортивные школы.