Джефф Монсон пообещал приехать в Стерлитамак

Джефф Монсон пообещал приехать в Стерлитамак

Сегодня, 08:20ОбществоАнна КононоваФото: Facebook
Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов анонсировал приезд бойца смешанных единоборств (ММА) Джозефа Монсона в Стерлитамак. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам Давыдова, Монсон собирается приехать в город на мастер-класс.

Айда привезем Джеффа Монсона к нас в Стерлитамак, тренировать наших Батыров? Не знаю, как постоянно, но на мастер-класс обещал приехать! пишет Давыдов.

Напомним, Джефф Монсон — уроженец США, ранее выступал в смешанных единоборствах и джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон близкий друг главы Башкирии Радия Хабирова. Не так давно он переехал в Уфу, где открыл две спортивные школы.

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