Делегация Узбекистана перенимает опыт дорожного строительства в Башкортостане

В ее состав вошли первый секретарь Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Улугбек Арипов, начальник Самаркандского управления автомобильных дорог Акбар Мирзаев, представители ведущих предприятий дорожной отрасли Узбекистана.
На встрече был представлен экономический потенциал и объем дорожной сети Башкортостана. «Мы готовы оказывать любое взаимодействие для развития бизнеса. Для нас самое главное – конкретные действия», – сказал, приветствуя делегацию, президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
В преддверии саммита ШОС Узбекистану предстоит большая стройка. Делегация приехала именно в Башкортостан, чтобы перенимать самые передовые методы строительства у предприятий республики. Выбор площадки ТПП РБ для обмена опытом не случаен, поскольку здесь налажено взаимодействие бизнеса и можно определить заказы для республиканских компаний.
«Тема дорожного строительства очень актуальна для нас. Вы уже прошли этап, который нам предстоит, у вас есть опыт. Я думаю, сотрудничество в этой области будет очень интересно и для России, и для Узбекистана», – отметил Улугбек Арипов.
Советник руководителя ФАУ «РОСДОРНИИ» Евгений Дамье подробно рассказал о новых технологиях дорожного строительства суперпэйв и стабилизации грунтов. Сегодня это самые передовые направления в дорожной отрасли по ГОСТу РФ. Инновации применяются на самых передовых стройках последних лет и очень надежны. Гарантия безремонтной эксплуатации по этим технологиям более 10 лет. Они активно используются в Башкортостане и других регионах России.