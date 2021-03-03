Делегация Узбекистана перенимает опыт дорожного строительства в Башкортостане

Делегация Узбекистана перенимает опыт дорожного строительства в Башкортостане

Сегодня, 10:34Общество
Инновационные технологии производства материалов для дорожного строительства были представлены в Торгово-промышленной палате Башкортостана на встрече с делегацией Самаркандской области Узбекистана.

В ее состав вошли первый секретарь Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Улугбек Арипов, начальник Самаркандского управления автомобильных дорог Акбар Мирзаев, представители ведущих предприятий дорожной отрасли Узбекистана.

На встрече был представлен экономический потенциал и объем дорожной сети Башкортостана. «Мы готовы оказывать любое взаимодействие для развития бизнеса. Для нас самое главное – конкретные действия», – сказал, приветствуя делегацию, президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

В преддверии саммита ШОС Узбекистану предстоит большая стройка. Делегация приехала именно в Башкортостан, чтобы перенимать самые передовые методы строительства у предприятий республики. Выбор площадки ТПП РБ для обмена опытом не случаен, поскольку здесь налажено взаимодействие бизнеса и можно определить заказы для республиканских компаний.

«Тема дорожного строительства очень актуальна для нас. Вы уже прошли этап, который нам предстоит, у вас есть опыт. Я думаю, сотрудничество в этой области будет очень интересно и для России, и для Узбекистана», – отметил Улугбек Арипов.

Советник руководителя ФАУ «РОСДОРНИИ» Евгений Дамье подробно рассказал о новых технологиях дорожного строительства суперпэйв и стабилизации грунтов. Сегодня это самые передовые направления в дорожной отрасли по ГОСТу РФ. Инновации применяются на самых передовых стройках последних лет и очень надежны. Гарантия безремонтной эксплуатации по этим технологиям более 10 лет. Они активно используются в Башкортостане и других регионах России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы