Активисты требуют у властей Башкирии установить памятник Заки Валиди

Активисты движения «Патриоты Башкортостана» требуют у республиканских властей установить памятник башкирскому деятелю Ахмет-Заки Валиди. Об этом «Эху Москвы в Уфе» рассказал один из членом объединения Валиахмет Бадретдинов.

Общественники планируют сами оплатить создание и установку памятника путем сбора средств. По словам Бадретдинова, власти Башкирии все еще не предприняли никаких действий по реализации указа 2010 года, когда главой республики являлся Муртаза Рахимов. Активист также добавил, что за 10 лет они не раз обращались к органам госвласти по поводу установки памятника. По данным «Эха», в конце прошлого года национальное движение «Аркадаш» уже обращалось к главе Башкирии Радию Хабирову по этому вопросу, однако тот не отреагировал на заявление. В настоящее время «Аркадаш» присоединился к образованному в этом году объединению «Патриоты Башкортостана». Активисты намерены установить бюст самостоятельно на частной территории в случае игнорирования вопроса властями. Валиахмет Бадретдинов заявил, что пожертвования из-за рубежа приниматься не будут, так как это станет поводом для присвоения организации статуса иностранного агента. Напомним, ранее в Санкт-Петербурге был демонтирован памятник Заки Валиди, установленный на территории СПбГУ ещё в 2008 году. Районная прокуратура посчитала, что башкирский деятель пропагандирует идеи национализма и экстремизма.

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