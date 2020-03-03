В Уфе одну из улиц затопило фекальными реками

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Потоп, сопровождающийся неприятным запахом, случился на улице Пугачева в башкирской столице.
Местные жители сообщили в социальных сетях, что запах распространился на всю округу. Реки из фекалий потекли по улице 2 марта. Затопленной оказалась вся дорога на улице Пугачева.
Информационному агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что причиной вероятно стал засор, сообщение о котором поступило 2 марта в 21:44.
В муниципалитете отметили, что засор был ликвидирован в 22:20 в самотечном коллекторе диаметром 300 мм силами МУП «Уфаводоканал». Сообщается также, что ликвидировали и последствия засора.
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