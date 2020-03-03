В Уфе одну из улиц затопило фекальными реками

Местные жители сообщили в социальных сетях, что запах распространился на всю округу. Реки из фекалий потекли по улице 2 марта. Затопленной оказалась вся дорога на улице Пугачева.

Информационному агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что причиной вероятно стал засор, сообщение о котором поступило 2 марта в 21:44.