В Уфе 96-летнему ветерану, жившему в старом доме без воды, дали квартиру

Ключи от нового жилья пожилому человеку вручили в районной администрации, сообщают РИА Новости. В информационном агентстве сообщают, что Сергей Оловянников был единственным ветераном в Миловке и не стоял в очереди за жильем.

По данным РИА Новости, новое жилье было куплено на внебюджетные средства в том же селе. В квартире уже установили технику и мебель. Жить пожилой человек думает в новом доме со своей дочерью, так как за 96-летним мужчиной нужен уход, сообщили в агентстве со ссылкой на районную администрацию.