В Уфе 96-летнему ветерану, жившему в старом доме без воды, дали квартиру
Сергей Оловянников из села Миловка мучился в старом доме без воды и туалета.
Ключи от нового жилья пожилому человеку вручили в районной администрации, сообщают РИА Новости. В информационном агентстве сообщают, что Сергей Оловянников был единственным ветераном в Миловке и не стоял в очереди за жильем.
По данным РИА Новости, новое жилье было куплено на внебюджетные средства в том же селе. В квартире уже установили технику и мебель. Жить пожилой человек думает в новом доме со своей дочерью, так как за 96-летним мужчиной нужен уход, сообщили в агентстве со ссылкой на районную администрацию.
Сергей Оловянников – один из шести ветеранов, которые остались в Уфимском районе. Здесь он родился, отучился, вернулся после войны, работал ветеринарным фельдшером. На фронт ушел в 1942 году добровольцем. Был награжден орденом Славы 3-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией", множеством юбилейных медалей и знаков отличия.