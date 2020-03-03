В Башкирии создадут резерв из 100 тысяч медицинских масок
Эту меру обсудили на оперативном совещании штаба по недопущению распространения коронавируса.
На совещании было заявлено, что на текущий момент в регионе нет фактов заражения коронавирусной инфекцией.
«Мы обучаем медиков противодействовать заражению коронавирусом, проводим учения в лечебных учреждениях», – отметил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Глава ведомства также отметил, что сегодня необходимым оборудованием оснащены все больницы региона, в достатке также медикаменты и средства защиты.
На заседании штаба также было принято решение создать 100-тысячный запас масок, а также недопустить их подорожание в аптечной сети.
«Учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, причем, готовиться надо и к принятию антикризисных мер в экономике», – отметил первый вице-премьер Андрей Назаров.