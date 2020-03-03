В Башкирии сняли с должности главного врача хозрасчетной клиники
Вчера, 14:38ОбществоАлия ФатхиеваФото: Уфа1.ру
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Теперь сотрудники клиники просят Радия Хабирова восстановить в должности уволенного медика.
Салавата Юлдашева, по информации Уфа1.ру, уволили после четырех лет работы в минувший четверг 27 февраля.
В издании отмечают, что сотрудникам объяснили его уход тем, что такие хорошие специалисты нужны минздраву Башкирии, и что туда его устроит работать глава ведомства Максим Забелин. В феврале у Юлдашева как раз истекал контракт в клинике.
«В итоге его никто никуда не устроил, а просто сместили с должности, потому что слишком хорошо работал», – цитируют собеседника журналисты.
Подчиненные врача опасаются, что без него все, чего добился Салават Юлдашев постепенно исчезнет, и просят восстановить его главу Башкирии Радия Хабирова.
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