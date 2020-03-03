В Башкирии организация системы вывоза мусора подходит к концу
Вчера, 09:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В правительстве отчитались о запуске системы, которая позволит контролировать обращение с отходами.
Замминистра экологии Нияз Фазылов сообщил, что сейчас в базу данных внесены 100% контейнерных площадок республики. На эту схему сейчас наложено 6% движения транспортных средств.
По словам замминистра, программа предусмотрена только для административных органов, жители Башкирии не всегда реагируют оперативно.
«Минэкологии и природопользования будет мониторить всю происходящую ситуацию для того, чтобы контролировать факты вывоза или невывоза отходов и соблюдения всех графиков. Здесь мы говорим о стопроцентном охвате всей Башкирии», — цитирует главу ведомства «РБК-Уфа.
Контролировать планируется регоператоров, общая картина будет сформирована автоматически и по итогам дня. Учитывать отходы планируют фактически и по нормативам.
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