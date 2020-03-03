В Башкирии организация системы вывоза мусора подходит к концу

Замминистра экологии Нияз Фазылов сообщил, что сейчас в базу данных внесены 100% контейнерных площадок республики. На эту схему сейчас наложено 6% движения транспортных средств.

По словам замминистра, программа предусмотрена только для административных органов, жители Башкирии не всегда реагируют оперативно.

«Минэкологии и природопользования будет мониторить всю происходящую ситуацию для того, чтобы контролировать факты вывоза или невывоза отходов и соблюдения всех графиков. Здесь мы говорим о стопроцентном охвате всей Башкирии», — цитирует главу ведомства «РБК-Уфа.