В Башкирии на капитальный ремонт лифтов потратят 1,4 млрд рублей

В Башкирии ищут подрядчиков на замену и капремонт лифтов. На сайте госзакупок сообщается, что заказчиком выступил Некоммерческий Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», передает «РБК-Уфа».

В настоящий момент оператором объявлены три закупки совокупной стоимостью в 1,4 млрд рублей, лоты отличаются начальной ценой, количеством лифтов и источниками финансирования.