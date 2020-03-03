В Башкирии на 3,7 млн рублей оштрафовали станции скорой помощи

В ведомстве сообщили, что в 2019 году было проведено 59 внеплановых проверок на соблюдение прав работников подразделений скорой помощи.

В пресс-службе ведомства заявили, что по результатам проверок были выявлены «системные» нарушения требований трудового законодательства, в числе которых несоблюдение режима труда и отдыха, ненадлежащее оформление и оплата сверхурочной работы.

В качестве примера в гострудинспекции привели Бакалинскую ЦРБ, где работники отработали сверхурочно за два месяца более 150-160 часов (при норме не более 120 в год), и не получили оплату за сверхурочную работу. В качестве причин выделили низкую укомплектованность врачами.

Еще одним нарушением назвали невыдачу индивидуальной защиты работникам медучреждений. В частности, в Месягутовской ЦРБ фельдшеры не обеспечены хлопчатобумажными костюмами, резиновыми перчатками и респираторами, водители – сигнальными жилетами и защитными костюмами.