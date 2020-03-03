В Башкирии экс-сотрудника ФСБ лишили статуса адвоката

Управление ФСБ России доложило в надзорное ведомство о незаконном присвоении адвокатского статуса одному из бывших сотрудников. Прокуратура Башкирии установила, что в 2015 году Салават Фаттахов – экс-оперуполномоченный ФСБ – получил его от республиканской Адвокатской палаты.