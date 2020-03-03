В Башкирии экс-сотрудника ФСБ лишили статуса адвоката
Вчера, 17:38ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Прокуратура смогла добиться этого только через Верховный суд республики.
Управление ФСБ России доложило в надзорное ведомство о незаконном присвоении адвокатского статуса одному из бывших сотрудников. Прокуратура Башкирии установила, что в 2015 году Салават Фаттахов – экс-оперуполномоченный ФСБ – получил его от республиканской Адвокатской палаты.
Прокуратура Башкирии через Кировский районный суд попыталась восстановить справедливость, однако в удовлетворении требований надзорного органа там отказали. После этого представители ведомства обратились в Верховный суд республики. Мужчину все-таки обязали сдать удостоверение адвоката.
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