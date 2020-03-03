Фото: pixabay.com
Твиттер предлагает сотрудникам работать из дома из-за распространения COVID-19
Вчера, 16:00Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В качестве предупредительной меры компания Твиттер настоятельно рекомендует своим сотрудникам по мере возможности работать из дома.
В компании заявили, что удаленное выполнение обязанностей поможет снизить вероятность заражения коронавирусом внутри организации и в окружающем мире, передает RT.
Отмечается, что для работников Твиттера из Гонконга, Японии и Южной Кореи такие рекомендации обязательны к выполнению.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей