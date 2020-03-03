Твиттер предлагает сотрудникам работать из дома из-за распространения COVID-19

В компании заявили, что удаленное выполнение обязанностей поможет снизить вероятность заражения коронавирусом внутри организации и в окружающем мире, передает RT.

Отмечается, что для работников Твиттера из Гонконга, Японии и Южной Кореи такие рекомендации обязательны к выполнению.