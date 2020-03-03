Сирота из Уфы, живущая в бане, отказалась от жилья, которое ей предлагали власти

Сегодня, 3 марта, получила продолжение история сироты Натальи Зыряновой, которая добивается выделения ей квартиры.

Напомним, Наталья накануне отправилась в приемную главы Башкирии и сдала свое заявление, а также пообщалась там с юристом.

Свой комментарий по этой теме дала член Совета по правам человека при главе Башкирии, юрист Эльза Маулимшина, которая пояснила, что вместе с коллегами намеревалась помочь Наталье, однако та отвергла все предложенные ей компромиссные варианты.

- Я её несколько раз приглашала в офис СПЧ, чтобы получить от неё официальное обращение, при помощи которого я могла бы от имени совета направлять запросы. Она приезжать отказалась, заявление на имя председателя СПЧ также отказалась писать. Уже достраивается многоквартирный дом с жильём для более чем 60 сирот в Уфе. Я предлагала Наталье выехать и осмотреть практически достроенный дом, где ей будет предоставлена однокомнатная квартира. Она отказалась, сообщив, что на однокомнатную не согласна, требует как минимум двухкомнатную. По решению суда и по исполнительному листу ей полагается только 14 квадратных метров жилого помещения. Я предлагала ей также жильё из манёвренного фонда, куда она могла бы прямо сейчас с детьми переехать вместо того, чтобы жить в садовом домике. Она тоже отказалась. Хотя даже за это жильё нам пришлось бы ещё бороться с чиновниками. В помощи ей не только не отказывали, а, наоборот, предлагали, уговаривали, – опубликовал портал UfacityNews.ru комментарий Эльзы Маулимшиной.

Наталья Зырянова, в свою очередь, пояснила, что в решении суда, на исполнении которого она настаивает, написано, что ей нужно выделить благоустроенное жилье площадью не менее 14 кв.метров, то есть оно может быть и более обозначенных 14 кв.метров.

- Мне уже давали раньше комнату в общежитии и потом выгнали на улицу. И жилье в маневренном фонде мне не нужно, потому что оно никогда не будет принадлежать нашей семье. Что же касается однокомнатной квартиры, которую мне предлагают, то при наличии двух сыновей мне положено жилье площадью не менее 45 кв.метров. Поэтому я все-таки претендую на двухкомнатную квартиру. Об этом мне сказал вчера и юрист во время приема в администрации главы РБ, - обозначила свою позицию Наталья.

Напомним историю Натальи. На пикеты она вышла, требуя предоставить ей квартиру, которая положена ей как сироте. Получить ее Наталья должна была еще 20 лет назад.

— Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян — там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые. Я живу со страшим сыном, а младший живет с бабушкой, потому что втроем мы бы в бане не поместились. Работаю на Южном рынке, — сообщила журналистам Наталья.

Уточним, что проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.