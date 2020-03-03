Ректора Воронежского госуниверситета подозревают в получении крупной взятки

В СК России по Воронежской области завели уголовное дело на ректора Воронежского государственного технического университета. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Кроме этого в отношении нескольких сотрудников университета возбуждено дело о мошенничестве.

Согласно данным следствия, ректор ВГТУ, на протяжении нескольких лет, получал от сотрудника взятку в виде премий. Общая сумма составила 2 млн рублей. Следователи отмечают, что деньги ректор получал за покровительство и прочие действия, не входящие в служебные полномочия.

Второе уголовное дело касается группы работников ВУЗа, которые с 2015 до 2020 годы изготавливали поддельные приказы о премировании на имя 14 сотрудников (возможно больше). Всего левых премий было выписано на сумму в 70 млн рублей, пишет rns.online.