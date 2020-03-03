Путина попросили расследовать невыполнимую задачу из майского указа
В России предложили провести расследование инцидента появления в майском указе президента заведомо невыполнимой задачи. Речь идет об увеличении численности населения.
Как передает News.ru, соответствующее обращение российскому лидеру направил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По его словам, в первой строке первого пункта указа, который был подписан в мае 2018 года, стоит задача «обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России» до 2024 года. При этом, как подчеркивает эксперт, эта задача является «совершенно неисполнимой». Причем невозможность ее претворения в жизнь была очевидной уже семь лет назад, когда Росстат обнародовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года.
Как отметил Крупнов, даже в случае исполнения высокого, то есть самого позитивного прогноза ведомства, показатель естественной убыли населения в 2023 году составит 192 тысячи человек. В то время как наиболее негативный сценарий предполагает сокращение численности граждан на 724 тысячи. В связи с этим, в майский указ включили показатель, который достичь нереально.