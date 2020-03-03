Путина попросили расследовать невыполнимую задачу из майского указа

По его словам, в первой строке первого пункта указа, который был подписан в мае 2018 года, стоит задача «обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России» до 2024 года. При этом, как подчеркивает эксперт, эта задача является «совершенно неисполнимой». Причем невозможность ее претворения в жизнь была очевидной уже семь лет назад, когда Росстат обнародовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года.