Фото: wikimedia.org
На Бали проверяют россиянина на наличие коронавируса
Вчера, 15:57Общество
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В Индонезии на острове Бали были отправлены на карантин с подозрением на коронавирус несколько иностранных граждан, включая россиянина.
Как пишет RT, по прибытию в аэропорт Денпасара, у гражданина Японии были выявлены признаки гриппа, из-за чего его отправили в больницу.
Вместе с японцем были госпитализированы еще несколько иностранцев, включая гражданина России. Все они уже сдали анализы.
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