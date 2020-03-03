Лица Победы. Виктор Подгорнов: «Лично уничтожил 15 гитлеровцев»

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Подгорнов Виктор Николаевич, 1925 года рождения.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

Из наградного листа:

«Тов. Подгорнов участвовал в рейде 7 гвардейского кавалерийского корпуса с 5 по 12 января 1944 года в тыл противника для уничтожения Мазырьской группировки. Тов. Подгорнов в бою за г. Мозырь 11 января 1944 года показал образцы мужества и отваги. Пулеметным огнем он отбил несколько контратак противника и сам лично уничтожил 15 гитлеровцев.»

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