Клик по экрану: как цифровой шоурум Volkswagen помогает создать автомобиль мечты

Цифровые технологии уже давно вошли в наш повседневный быт. Новую для нашей страны концепцию Digital-showroom первым из автоконцернов в России реализовал Volkswagen.

Volkswagen меняет привычное представление клиентов о посещении дилерского центра. Теперь процесс выбора автомобиля происходит не за столом продавца, как это было раньше, а на мягких креслах, где продавец и клиент сидят рядом, «на одной стороне», клиент чувствует открытость сотрудника и это сразу располагает к доверию.

— Для людей важна персонализация их автомобиля, комфортные условия и уютная атмосфера при посещении дилерского центра, — считает сотрудник отдела маркетинга Башавтоком Динислам Набиев. — Digital-showroom Volkswagen позволяет изменить представление клиента о посещении дилерского центра, показать нашу открытость и прозрачность всех данных. Мы стараемся максимально вовлечь нашего гостя в процесс создания его будущего автомобиля, дать на выбор различные варианты оснащения и дизайна. В процессе создания он сразу видит все цены, получает актуальную и нужную ему информацию.

Продавец-консультант Лиана Гизатуллина отмечает, что чаще всего клиенты Volkswagen либо сразу знают, какой именно автомобиль им нужен — вплоть до деталей, либо у них есть лишь предпочтения по марке.

— Во втором случае мы вместе определяем потребности, о которых рассказывает клиент, какие элементы для него важнее всего. В зависимости от этого мы изучаем те или иные комплектации — этим как раз и удобен Digital-showroom, благодаря широкому ряду предоставляемых возможностей. 3D-модель каждого автомобиля детально прорисована, и клиент с точностью до мелочей видит, какие будут фары, диски, дизайн салона, наличие или отсутствие каких-либо кнопок — словом, как художник создает облик своего будущего автомобиля. В других салонах клиенты ограничены в изучении лишь моделями, представленными в шоуруме, либо смотрят их на улице, если есть такая возможность. В целом же, главный запрос покупателей в том, чтобы автомобиль сочетал в себе надежность, комфорт и был экономичным в плане потребления топлива. Что касается «начинки», клиенты независимо от возраста хотят видеть в автомобиле современную мультимедийную систему с возможностью подключения к телефону.

В дилерском центре размещено шесть комфортных зон с широкоформатными экранами в высоком разрешении. Эти экраны помогают учесть все пожелания клиента и детально рассмотреть будущий автомобиль. Каким образом?

Через планшет продавца мы подключаемся к экрану на стене. Для начала заполняем основные параметры — модель авто, мощность двигателя, тип коробки передач и привода, цвет, примерная дата покупки. После — необходимые детали по салону и системам автомобиля (климат-контроль, парктроники, диски и т. д.). Параллельно калькулятор формирует ценовое предложение, а также рассчитывает варианты оплаты в кредит или рассрочку — в зависимости от возможностей и желания покупателя.

Фото: Артур Салимов

Возможные варианты систем автомобиля представлены в списке, каждый пункт которого — короткий и понятный видеоролик: он описывает функционал той или иной системы автомобиля и наглядно показывает, как она работает. Крепления для детских кресел, система экстренного торможения, телефонный интерфейс, обнаружение усталости водителя, автоматическое торможение и еще с пару десятков элементов — все они при желании могут быть учтены в моделях, в зависимости от класса авто и комплектации. Как подчеркивает Лиана, комфорт, безопасность и качество — ключевые приоритеты клиентов Volkswagen.

После уточнения деталей продавец приглашает пройти тест-драйв — восемь автомобилей в разных комплектациях, с разными двигателями и трансмиссиями всегда доступны для поездки через считанные минуты, все они находятся в боевой готовности перед дилерским центром. Маршрут составляет около 8 км — выезд на проспект Октября, поворот на ул. Цветочную, возвращение по ул. Трамвайной. Первую часть пути продавец-консультант ведет автомобиль сам и рассказывает особенности модели, управляемость, энерговооруженность, устойчивость, большую часть маршрута за рулем — клиент.

— При желании недалеко от дилерского центра есть, скажем так, элемент бездорожья — там можно проверить проходимость автомобиля в реальных условиях и его устойчивость к таким разным российским дорогам, — уточняет Лиана.

Когда выявлены все необходимые пожелания по детализации автомобиля, программа, в которой актуализирован весь склад дилера, предлагает подходящие варианты — они либо есть в дилерском центре, либо в пути на склад дилера, либо еще находятся в сборке. Здесь можно увидеть подробную информацию — марку, VIN, тип двигателя, статус авто, дату производства вплоть до недели. Что важно, здесь же можно посмотреть фотографии, причем это будут не абстрактные фото «из интернета», а реальные кадры конкретного автомобиля или его подробно прорисованная 3D-модель. Все это возможно сделать сидя в комфортном кресле.

Если клиент хочет еще раз все взвесить и поискать альтернативные варианты, всю собранную информацию, комментарии и пожелания продавец-консультант может отправить ему на почту со всеми указанными деталями. Также все это сохраняется в базе данных дилерского центра.

— Если клиент пока не спешит с покупкой и предлагает созвониться, например, через месяц, я делаю пометку — сделать звонок или отправить письмо, или пригласить на тест-драйв. Так, клиенты у нас не теряются, но и мы лишний раз не напоминаем о себе, если об этом не просит потенциальный покупатель, — добавляет Лиана.