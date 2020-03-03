Депутат из Уфы, принявшая ислам в Чечне, обещала работать на благо родной республики

Юлия Романчева заявила, что не собирается уезжать из Башкирии совсем.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Романчева приняла ислам в Грозном и получила второе имя — Амалия, о чем она с радостью поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Церемонию принятия ислама лично провёл муфтий Чеченской республики Салах-хаджи Межиев. Муфтий ЧР также подарил Юлии Романчевой религиозную литературу. В сети после такой перемены в жизни депутата задались вопросом, не останется ли та жить и работать в Чечне.

«Как я могу бросить свой родной город, в котором я родилась, который я люблю, в котором живут мои родители, друзья, мои избиратели, да вы что? Сколько смогу, буду созидать на благо своей республики», — прокомментировала Юлия Романчева.

Уточним, что уфимского депутата уже давно связывают тесные и дружественные отношения с Чеченской республикой. Ранее Юлия Романчева заявляла, что стала матерью для маленького чеченского мальчика Юсупа, волею судьбы оставшегося сиротой. Кроме того, депутат не раз признавалась в любви к Чеченской республике, ее культуре и традициям, она также принимает активное участие в различных культурных, общественных, спортивных мероприятиях в этом регионе.

Что касается столь неожиданной и глубокой симпатии белокурой бизнеследи и депутата к Чечне, то Юлия Романчева не склонна рассуждать об этом. Исключение она сделала для журналиста издания «Кавказ. Реалии». В подробном интервью осенью 2017 года Юлия пояснила, что прониклась уважением и любовью к чеченскому народу после того, как пригласила 13 чеченских детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, к себе в гости, устраивала для них пикники, прогулки и даже встречу с мэром. Кроме того, она призналась, что мечтает встретиться лично с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, хотя по большому счету цели как таковой у нее нет.

«У меня такой задачи встретиться с ним, во-первых, нет. Во-вторых, даже если у меня и будет такая фотография, я не буду ее выкладывать. У вас совершенно другой менталитет, там люди доступны, открыты, искренни, все по-другому. Если когда-нибудь мне повезет познакомиться с Рамзаном Ахматовичем, я буду счастлива»

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