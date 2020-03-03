Депп может снова сыграть Джека Воробья

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Источники в Голливуде утверждают, что Джонни Депп может сыграть капитана Воробья в части «Пиратов Карибского моря».
Информация появилась на сайте We got this covered, там же сообщается о том, что актера ранее отстранили от этой роли из-за скандального развода с Эмбер Херд. Владельцы портала написали, что Депп может получить роль назад, так как открылась новая информация в деле о разводе.
Отмечается, что возвращение Деппа лоббируют некоторые топ-менеджеры Disney. Также в пользу 56-летнего актера может сыграть активная поддержка фанатов, отмечает rns.online.
О шестой части самой известной пиратской франшизы Голливуда известно, что главную роль в ней хотят сделать женской. Если же Депп не сможет играть капитана Воробья, то данный персонаж уйдет на второй план.
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