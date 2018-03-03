«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова выходит замуж

Известный Инстаграм-блогер, визажист, теперь и женский тренер и коуч Гузель Шарафутдинова, в социальных сетях известная как «татарка в Сочи», стала невестой. Об этом она объявила своим подписчикам в блоге, выложив видеозапись предложения руки и сердца, на что, разумеется, девушка ответила согласием.

Слава #татаркивсочи пришла к Гузель Шарафутдиновой после публикации ее первого ролика про «татарский акцент», когда она отдыхала на черноморском побережье. На youtube он набрал более семисот тысяч просмотров. С тех пор Гузель сняла несколько десятков коротких смешных видеозарисовок, часть из которых - на татарском языке. У уфимской татарки в Сочи появились поклонники не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.

В настоящее время будущие молодожены активно выбирают место для своего будущего гнезда. Гузель советуется со своими подписчиками по выбору мебели и строительной компании, постоянно снимает видео и комментирует уфимские стройки, которые посетила.