Полиция Уфы разыскивает грабителя, похитившего Honda CR-V

Мужчина забрался в иномарку уфимки, оттолкнул ее и скрылся на ее автомобиле.
ЧП произошло 27 февраля у одного из крупных торговых центров. Уфимка сообщила, что ее ограбили прямо на автостоянке - открыто похитили автомобиль марки Honda CR-V белого цвета, с государственными номерами А 020 КХ 102.
Пока женщина вернулась с покупками, стала загружать продукты из нее в багажник. В это время машина была заведена. Пока женщина занималась погрузкой покупок, в машину залез неизвестный злоумышленник. Он оттолкнул подбежавшую потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, и скрылся на автомобиле.
Злоумышленник доехал до ул. Чебоксарской, выбросил все вещи потерпевшей и скрылся.
Идет поиск грабителя. По факту грабежа возбуждено уголовноедело.
В случае, если вы знаете что-либо о местонахождении похищенного автомобиля или обладаете информацией о злоумышленнике - просьба сообщить об этом по телефону в Дежурную часть Отдела полиции № 9 (по Кировскому району) Управления МВД России по городу Уфе - 8 (347) 279-56-22 или 02.