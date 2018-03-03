Полиция Уфы разыскивает грабителя, похитившего Honda CR-V

ЧП произошло 27 февраля у одного из крупных торговых центров. Уфимка сообщила, что ее ограбили прямо на автостоянке - открыто похитили автомобиль марки Honda CR-V белого цвета, с государственными номерами А 020 КХ 102.

Пока женщина вернулась с покупками, стала загружать продукты из нее в багажник. В это время машина была заведена. Пока женщина занималась погрузкой покупок, в машину залез неизвестный злоумышленник. Он оттолкнул подбежавшую потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, и скрылся на автомобиле.

Злоумышленник доехал до ул. Чебоксарской, выбросил все вещи потерпевшей и скрылся.

Идет поиск грабителя. По факту грабежа возбуждено уголовноедело.