Число дольщиков ЖК Цветы Башкирии, устроивших голодовку, возросло до 6

Количество участников протестной акции дольщиков ЖК Цветы Башкирии увеличилось до 6. Вечером 2 марта к акции присоединились еще три человека - 34-х летняя Ирина Филиппова, 24-х летний Илья Картышев, 45-ти летний Павел Разбежкин. Напомним, сегодня уже третий день голодовки. Накануне двум ее участникам пришлось вызывать скорую помощь. Из-за отказа от еды у двух участников повысилось давление - 66-летнего Ильдара Абдюкова (150 на 90) и у 85-летнего Рената Хаматдинова (160 на 90). Медики оказали необходимую помощь, сделали уколы.

По словам Олеси Ефименко, представителя инициативной группы, голодовка дольщиков бессрочна. Строительство жилого комплекса, который находится всего в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом.

Здесь планировалось построить 11 домов. На сегодняшний день 5 из них готовы на 95%. Степень готовности остальных оценить сложно: где-то подняты стены, где-то только фундамент. В настоящее время около 400 человек не могут получить свое жилье.

В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на их объекте. Однако до их пор обвинение никому не предъявлено. В прокуратуре сообщили, что проведут проверку по факту голодовки.