Жительницу Башкирии приговорили к обязательным работам за забытого на морозе ребенка

О том, что за оставлении в опасности 55-летней женщиной чужого 11-месячного ребенка суд приговорил ее к 260 часам обязательных работ сообщили в СК Башкирии 3 февраля.

Стало известно чем кончилось прошлогоднее происшествие с 11-месячным ребенком в иглинском районе Башкирии. Сегодня стало известно о том, что суд приговорил родственницу ребенка к 260 часам обязательных работ, судили женщину по 125 статье УК РФ “оставление в опасности”. Свою вину в совершенном преступлении она признала. Mkset сообщал о том, что 3 декабря 2021 года тогда еще 54-летнюю женщину мама малыша попросила присмотреть за её ребенком. Известно, что нерадивой няне малыш приходился племянником. Однако женщина к обязанности возложенной на нее отнеслась весьма халатно. Выяснилось, что уход и присмотр за ребенком, которому не исполнилось и года, женщина решила скрасить возлиянием алкогольных напитков. После того как женщина скрасила пребывание с ребенком горячительными напитками она уронила ребенка в снег из окна на первом этаже жилого дома, после чего благополучно уснула. Неизвестно, по каким причинам родственница не бросилась на выручку своему малолетнему родственнику, а предпочла спасению ребенка погружение в объятия Морфея. 7 декабря в Иглинском районе Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 54-летней женщины. Не лишним будет заметить и то, что выпавшему из окна на снег ребенку повезло и при температуре -1 градусов он провел на снегу около 20 минут. После чего его обнаружила его мать, которая ненадолго отлучилась по делам. Тогда малыш получил переохлаждение средней степени тяжести.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter