Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что привиться успеют «только разумные»

Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что привиться успеют «только разумные»
Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что привиться успеют «только разумные»
Сегодня, 13:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В ходе брифинга о вакцинации детей с 12 до 17 в мэрии Уфы 3 февраля Игорь Засядкин заявил, что прививки для подростков «Спутник М» в Уфе почти закончились.

На сегодняшнем брифинге по вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в мэрии Уфы одним из спикеров выступил заместитель министра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

На вопрос о том, когда в Башкирию прибудет очередная партия вакцины для подростков Засядкин сообщил, что пока таких данных нет, однако уточнил, что регион готов принять любое количество доз. Напомним, в Башкирию уже было завезено более 2,8 тысяч доз вакцины для подростков.

Сделал Игорь Засядкин в ходе своего выступления и еще одно громкое заявление о том, что есть вероятность того, что привиться успеют не все.

Прививки почти закончились, когда новые поставки будут неизвестно. Но кто разумный, тот успеет привиться.Игорь Засядкин

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